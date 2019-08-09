اجتماع مالي موسع يسبق لقاء المصالحة عصر اليوم في قصر بعبدا

افادت معلومات صحافية ان اجتماعا ماليا سيعقد في ​قصر بعبدا​ في الساعة الثالثة يحضره ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ الثلاثة اضافة الى وزيري المال و​الاقتصاد​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ورئيس ​لجنة المال​ النيابية.

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