"المسيرة": اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة أنصار الله

اكد قناة "المسيرة" التابعة ل​حركة انصار الله اليمنية​، "اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة "​أنصار الله​" ​عبد الملك الحوثي​". ونعت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إبراهيم بدرالدين الحوثي، وأكدت "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي". وتقدمت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بـ"أصدق العزاء والمواساة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك بدرالدين الحوثي، ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني".

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