LBC: لقاء مصالحة في بعبدا اليوم يضم عون بري الحريري جنبلاط وارسلان

افادت قناة "LBC" عن لقاء مصالحة في ​بعبدا​ عصر اليوم عند الساعة الخامسة عصرا يضم ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال ارسلان​.

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