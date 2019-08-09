وكالة الطاقة: إنتاج نفط إيران يتراجع إلى أدنى مستوى منذ الثمانينات

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج نفط إيران تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الثمانينات.
وكانت أرقام شهر ايار تظهر التراجع الكبير لصادرات إيران النفطية، حيث تراجعت صادرات إيران النفطية من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا، في قصة هي الأكبر لانحدار صادرات النفط الإيراني في عامين، من منتصف عام 2017 إلى شهر ايار الحالي.
هذه الأرقام كشفتها وكالات تتبع حركة ناقلات النفط حول العالم وجمعتها وكالة "ريفنتف"، لتظهر عمق الأزمة التي تعيشها إيران منذ انتهاء إعفاءات الولايات المتحدة بداية الشهر.
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