اشارت قناة "المنار" الى حصول تواصل بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئي ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وحراك للاخير على خط حل الازمة. ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري بصدد القيامة بخطوة اليوم على خط حل الازمة، مشيرة الى أن المسعى يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: تواصل بين عون وبري وحراك للاخير على خط حل الازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.