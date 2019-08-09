الخارجية الروسية تستدعي مستشار السفارة الأميركية في موسكو

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ أنها استدعت مستشار ​السفارة الأميركية​ في ​موسكو​. واشارت الخارجية الروسية في بيان، الى إن "سبب الاستدعاء هو نشر موقع السفارة معلومات عن مخطط لمسيرات غير مرخصة في موسكو"، معتبرة أن ذلك يشكل "محاولة للتدخل في الشؤون الروسية".

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