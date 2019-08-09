ألمانيا.. مسن في الـ 92 أمام محكمة الأحداث بجرائم النازية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأفران في معسكر نازي للتخلص من جثث القتلى

وفي قضية قد تكون إحدى آخر قضايا جرائم النازية يواجه برونو دي اتهاما بأنه كان حارسا سابقا في قوات النخبة النازية في معسكر شتوتهوف النازي، قرب مدينة جدانسك البولندية حاليا، ولضلوعه في عمليات قتل بين أغسطس آب 1944 وأبريل نيسان 1945.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في هامبورغ إن المشتبه به قدم اعترافا جزئيا لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة دي فيلت اليومية أنه أقر بوجوده في المعسكر وقال إنه علم بإلقاء أشخاص داخل غرف غاز ورأى جثثا تحترق في أفران لكنه جادل بأن ذلك لا يصل لدرجة الإقرار بالذنب.

ويقول الموقع الالكتروني لمتحف المعسكر إن حوالي 65 ألف شخص، بينهم كثير من اليهود، قتلوا أو توفوا في شتوتهوف.

وسيحاكم المتهم أمام محكمة للأحداث لأن عمره كان بين 17 و18 عاما وقت وقوع الجرائم لكنه قد يقضي وقتا خلف القضبان في حالة إدانته.