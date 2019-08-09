معهد الفلك يحدد موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكر المعهد - في بيان اليوم الجمعة- أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و٤٨ دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و٣٩ دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و٤٠ دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٣دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٨ دقيقة.

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وأوضحت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و٣٦ دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و٤٦ دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و٤٥ دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و٤٣ دقيقة.

وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و٤٤ دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الساعة الخامسة و٤٧ دقيقة، وفي محافظة المنيا في الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة، وفي أسيوط في الساعة الخامسة و٤٩ دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و٥٤ دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و٥٩ دقيقة.

ولفتت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الساعة الخامسة و٥٥ دقيقة وفي حلايب في الساعة الخامسة و٣٤ دقيقة وشلاتين في الساعة الخامسة و٣٧ دقيقة.