محكمة عليا تركية تؤيد عقوبة السجن المؤبد بحق 16عضوا بفيتو

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ(:

أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا أمس الخميس أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 16 من أعضاء ما تصفها الحكومة التركية بمنظمة فتح الله جولن الإرهابية(فيتو).

وتلقى 14 مدعى عليهم أحكاما بالسجن المؤبد المشدد ، بينما حكم على اثنين بالسجن المؤبد،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية في موقعها الإلكتروني .

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وصدر حكم بالسجن 15عاما بحق آدم حدوتي ، القائد السابق للجيش الثاني، لمخالفته الدستور.

وتواجه منظمة فيتو وزعيمها في الولايات المتحدة ، فتح الله جولين اتهامات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 ، والتي أسفرت عن مقتل 251 شخصا وحوالي 2200 جريح.

كما تتهم أنقرة منظمة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد لتقويض الدولة من خلال التسلل إلى المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.