رئيس وزراء إيطاليا يتهم وزير داخليته باختلاق أزمة داخل الحكومة

اتهم رئيس وزراء إيطاليا جيوزيبي كونتي، وزير داخليته ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، باختلاق أزمة حكومية.

كما اتهم كونتي، خلال مؤتمر صحفي، وزير داخليته بـ"الاختباء وراء الخطابة والشعارات الإعلامية"، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان "لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ".

وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وليس قرار سالفيني.

واتهم كونتي، سالفيني بالسعي إلى إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منتحتها لحزبه استطلاعات رأي جرت مؤخراً.

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في حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

كان سالفيني، قد دعا الخميس، إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان.

لكن حزب سالفيني لم يطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء كونتي الذي شارك في محادثات الخميس في محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.