إعصار قوي يضرب اليابان ويعيق حركة النقل

ضرب الإعصار "ليكيما"، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة، جزر اليابان الجنوبية، اليوم الجمعة، مما أعاق حركة النقل في المنطقة.

تسبب تاسع إعصار في العام الجاري في إلغاء 68 رحلة جوية علاوة على 155 رحلة لعبارات في المنطقة، فيما أصيب أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة أوكيناوا، حسبما ذكرت صحيفة "أوكيناوا تايمز" المحلية.

وحذر خبراء الأرصاد اليابانيون من أمواج عالية وأمطار غزيرة ورياح قوية رغم مرور العاصفة عبر الجزر متجهة نحو البر الرئيسي للصين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن عين العاصفة كانت فوق بحر الصين الشرقي في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة ترافقها رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 162 كيلومتراً في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومتراً في الساعة.

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وفي تايوان، تخطى "ليكيما" الطرف الشمالي للجزيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة.

ولقي رجل (64 عاماً) حتفه في العاصمة تايبيه بعد أن سقط على الأرض أثناء قيامه بقطع الأشجار، حسب مركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان.

كما تأثرت حركة النقل، حيث تم إلغاء 373 رحلة طيران دولية و135 رحلة طيران داخلية وتعليق بعض خدمات العبارات.

وذكر مركز عمليات الطوارئ أن حوالي ثلاثة آلاف أسرة في الجزيرة تنتظر استعادة الكهرباء، فيما لا تزال المدارس ومعظم المكاتب مغلقة في شمالي تايوان.

وتم إجلاء أكثر من 2500 من سكان المناطق المعرضة للفيضانات.