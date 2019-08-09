ترمب يتخلى عن “الدولار القوي”

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عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً عن عدم رضاه من قوة الدولار، قائلاً إن سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنعين الأميركيين.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن “المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب ارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتقد أن العملة الأميركية القوية تعيق تصدير البضائع والخدمات الأميركية، كذلك تفاقم العجز التجاري الأميركي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار.

ويرى أنه في حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأميركية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.

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وفي وقت سابق نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن ترمب يؤمن بأن مستوى سعر صرف الدولار في الوقت الراهن مرتفع للغاية، ما يعد دليلاً على أن الرئيس الأميركي تخلى عن سياسة الدولار القوي، التي تمسك بها أسلافه في الحكم.

المصدر روسيا اليوم