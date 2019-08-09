تعيين مدير جديد للإستخبارات الأميركية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن جوزيف ماغوير المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيصبح قائماً بأعمال مدير الإستخبارات الوطنية.

وقال ترمب عبر “تويتر” إن ماغوير سيتولى المنصب في 15 آب عندما يتنحى دان كوتس المدير الحالي للوكالة التي تشرف على أجهزة الإستخبارات المدنية والعسكرية.

ويقود ماغوير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب منذ كانون الأول. وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقالت سو غوردون نائبة مدير الإستخبارات الوطنية، ولم يتضح سبب استقالتها على الرغم من أنها كانت تحظى بدعم مسؤولين حاليين وسابقين، لما تتمتع به من خبرة طويلة في العمل الإستخباراتي.

وشاب التوتر علاقة ترمب مع كوتس الذي أيد تقييم الإستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 بهدف دعم ترمب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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كما اعترض ترمب على تحليلات الإستخبارات الأميركية لقضايا رئيسية، منها البرنامج النووي الإيراني والقضية الكورية الشمالية، وهي تحليلات تعارضت مع تقييماته الخاصة. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على مرشح ترمب لمنصب مدير الإستخبارات الوطنية بشكل دائم.

المصدر سكاي نيوز عربية