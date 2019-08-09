الخارجية الأميركية: نظام الصين “بلطجي”

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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أمس الخميس، الصين بأنها “نظام بلطجي” عقب تصرف قامت به الأخيرة أمس بخصوص دبلوماسي أميركي.
وقالت أورتاغوس في تصريحات صحفية، “لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أميركي وصوره وأسماء أطفاله، احتجاج رسمي. هذا ما يفعله نظام بلطجي”.
ونشرت الصين أمس بيانات شخصية وصورة لدبلوماسي أميركي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. كما طالبت السلطات الصينية، من الدبلوماسيين الأميركيين المقيمين في هونغ كونغ “التوقف عن التدخل” في شؤون المدينة، بعد ورود تقارير تتحدث عن لقاء جمع بين دبلوماسيين أميركيين و”ناشطين مؤيدين للديمقراطية”.
وتشهد هونغ كونغ منذ نحو شهرين أسوأ أزمة سياسية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997، إذ احتدمت مظاهرات شعبية معارضة مع اندلاع اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة، على خلفية مشروع قانون محلي يقضي بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية إلى بكين، ما رأى فيه المتظاهرون خرقا لنظام “دولة واحدة – نظامان اثنان”.
المصدر روسيا اليوم
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