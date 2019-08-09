كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تصدر تحذيرا قويا من حدوث إعصار قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الصين أعلى تحذير لها للمناطق الساحلية بمقاطعة تشجيانغ اليوم الجمعة قبيل إعصار قوي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا من المتوقع أن يؤدي إلى عاصفة شديدة في نهر اليانغتسي العظيم.

كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة في تشجيانغ وشانغهاي والمقاطعات المجاورة اليوم الجمعة قبل أن يضرب الإعصار ليكيما اليابسة صباح يوم السبت، ثم يضعف مع تحركه شمالًا.

وأغلقت أجزاء من شمال تايوان مكاتبها وتم ايقاف الدراسة في المدارس يوم الجمعة مع مرور العاصفة شمال شرق الجزيرة. تعرضت المنطقة نفسها لزلزال بلغت قوته 6.0 درجات يوم الخميس وتسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع أية وفيات أو إصابات.

يعد الإنذار الأحمر الذي أصدرته الصين هو الأخطر في نظام الإنذار المكون من أربعة مستويات، مما دفع السلطات إلى إعداد عمليات الإجلاء وتعليق السفر بالقطار والجو ومطالبة السفن بالعودة إلى الميناء. في تشجيانغ، تم إلغاء خدمة العبارات وتم إجلاء أكثر من 200 سائح من جزيرة بيجي الشعبية.

