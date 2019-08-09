كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني كيني يطالب بنشر قوات في المنطقة المتنازع عليها بين كينيا والصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلوح في الأفق المواجهة بين كينيا والصومال حول الحدود البحرية المتنازع عليها بعد أن اقترح نوابا من البرلمان الكيني الانتشار العسكري في المنطقة المتنازع عليها.

في اقتراح مشترك بين الاغلبية والاقلية النيابية ، قال زعيم الأغلبية آدم بري دعالي ونظيره من الأقلية المعارضة جون مبادي إنه يتعين على قوات الدفاع الكينية حماية سيادة بلادهما وسلامة أراضيها.

إن الاقتراح الذي يحظى بتأييد من الحزب الحاكم والمعارضة في ظل الانقسام السياسي هو أوضح إشارة إلى أن كينيا لا تتعامل مع هذا النزاع على محمل الجد ، بما في ذلك احتمال نشوب حرب مع الصومال.

ومع ذلك ، قال النواب إن النشر العسكري يجب أن يكون الملاذ الأخير في حالة استنفاد جميع آليات حل النزاعات من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية وجماعة شرق إفريقيا.

يتمثل التفكير في البرلمان في أن يتم تطبيق الدبلوماسية كخيار مفضل وخطوة أولى لإنهاء الخلاف ، وهو الفشل الذي لا مفر منه للخيار العسكري.

حذر المشرعون من أنه مع الاستماع المتوقع للنزاع من قبل محكمة العدل الدولية ، قد تجد كينيا نفسها في وضع غير مستقر.

وقال دعالي ومبادي إنه يجب حماية حدود البلد بأي وسيلة قانونية ودستورية. وأضاف زعماء مجلس النواب إن الصومال سعى لاتخاذ إجراءات ضد كينيا للقيام بعمليات غير مشروعة في الأراضي البحرية.

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وحذر دعالي من أن ترسيم الحدود البحرية على أساس مبدأ المساواة الذي سعت إليه الصومال سيكون له تأثير على تمديد الأراضي الصومالية على بعد 50 ميلاً من منتجعات السياحة في كينيا.

وقال المشرع: "لذلك ، يهدد ذلك بتعريض كينيا ، وخاصة لامو ، لمزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب وانعدام الأمن على المدى الطويل".

ستخسر كينيا 26 في المائة من منطقتها الاقتصادية الخالصة و 85 في المائة من الجرف القاري بالإضافة إلى الوصول إلى المياه الدولية إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الصومال.

ويريد البرلمان كذلك من الحكومة أن تلتمس من الأمم المتحدة الحد من ولاية محكمة العدل الدولية في النزاع على الحدود البحرية.

وقد دق ناقوس الخطر بعد أن وسعت الدولة المجاورة الحدود إلى ماوراء 200 ميل بحري المسموح بها.

وانتقد البرلمان الصومال لتجاهله التفاوض على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها الدولتان. وأضاف دعالي قائلا إن القضية قد اتخذت هناك في المحكمة دون إعطاء فرصة للتفاوض.