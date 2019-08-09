كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيف حظر التجول في المدينة الرئيسية بكشمير لأداء صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح قائد الشرطة إن حظر التجول الصارم الذي يبقي سكان كشمير الخاضعين لسيطرة الهند في منازلهم لليوم الخامس سيتم تخفيفه ليوم الجمعة.

تخضع المنطقة ذات الغالبية المسلمة لإغلاق أمني لم يسبق له مثيل وتعتيم شبه التام للاتصالات لمنع الاضطرابات، حيث أعلنت الحكومة الهندية التي يقودها الهندوس أنها ستلغي الوضع الدستوري الخاص لكشمير وتخفض من مستوى دولتها.

و صرح قائد شرطة المنطقة، ديلباغ سينغ، لوكالة أسوشيتيد برس: "سيتم السماح للناس بالذهاب إلى المساجد الخاصة بالمنطقة للصلاة في معظم أنحاء مدينة سريناغار".

كان تخفيف حظر التجول مؤقتًا ولكن لم يتم إعطاء إطار زمني دقيق. تبدأ صلاة الجمعة في الساعة 12:37 مساءً. في سريناجار وتستمر لمدة 20 دقيقة.

أجبرت القيود المفروضة على الحركة العامة في جميع أنحاء كشمير الناس على البقاء في منازلهم وأغلقت المتاجر وحتى العيادات. تم قطع جميع الاتصالات والإنترنت. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساء الخميس إن الوضع في المنطقة سيعود إلى طبيعته تدريجيا.

تطالب كل من الهند وباكستان بكشمير، وتنقسم بينهما. يقاتل المتمردون ضد الحكم الهندي منذ عقود ويريد معظم سكان كشمير الاستقلال أو الاندماج مع باكستان.

