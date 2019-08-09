كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة النوادي الصومالية إلى القارة الأفريقية بعد 29 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود كرة القدم الصومالية إلى مسابقة الأندية القارية الأفريقية للمرة الأولى منذ 29 عامًا في نهاية هذا الأسبوع.

يتنافس مقديشو سيتي كلوب في السلسلة الثانية لكأس الاتحاد ضد زنجبار ماليندي في الجولة الأولى ، مباراة الذهاب في المسابقة.

تم سحبهم من المنزل في مباراة الذهاب لكنهم لا يستطيعون اللعب في الصومال بسبب استمرار المشاكل الأمنية.

اختاروا لعب كلتا المباريات في زنجبار من أجل خفض التكاليف.

يواجه بطل الصومال الصومالي ديكذاها الزمالك المصري في دوري أبطال إفريقيا لكن المباراة الافتتاحية لتلك المباراة تأخرت حتى 16 أغسطس.

سوف يلعبون أيضًا ساقي ربطة العنق في منزل خصومهم.

ومع ذلك ، هناك جو من الإثارة في جميع أنحاء الصومال حيث تتخذ أنديةها خطوة بعد عقود من التنافس فقط في مسابقات الإقليمية.

وقال رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم عبد الخالق سعيد عرب لهيئة الاذاعة البريطانية "الناس متحمسون حقا للارتقاء لأخذ هذه المرحلة للمشاركة."

"يتم تشجيعنا على الاستمرار حتى لو خسر فريقنا. أهم شيء هو المشاركة".

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اتخذ سعيد عرب ومديره التنفيذي قرارًا في وقت سابق من هذا العام بدخول المسابقات بعد التشاور مع الأندية.

وأضاف "كان هناك الكثير من التشجيع للأندية وتقدير قرار اتحاد كرة القدم".

"من الجيد للأندية أن تكتسب الخبرة وأن تختبر لقياس مستوى كرة القدم لديها.

"الأشياء الرئيسية هي اتخاذ خطوة للمشاركة ضد الأندية الكبرى في إفريقيا."

ستكون الخطوة التالية هي استضافة المباريات في المنزل ويأمل مدرب الاتحاد في أن تأتي في أقرب وقت ممكن في العام المقبل.

بعد عقود من الصراع الأهلي ، يشير إلى أن مقديشو بدأت تعود إلى طبيعتها.

يستشهد كمثال على ذلك ، "هناك العديد من شركات الطيران الكبرى التي تطير الآن إلى المدينة".

"هناك أيضًا إعادة تأهيل للملعب الوطني الذي تقوم به الحكومة ونأمل في إجراء مباراة على أرض الملعب هناك قريبًا."