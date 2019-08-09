كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انحفاض الصادرات الألمانية بنسبة 8 ٪ في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت الصادرات الألمانية أقل قليلًا في يونيو عن الشهر السابق وانخفضت بنسبة 8 ٪ على أساس سنوي، مما يعزز التوقعات بأن البيانات المنتظرة الأسبوع المقبل قد تظهر انكماش الاقتصاد قليلًا في الربع الثاني.

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة أن الصادرات كانت أقل بنسبة 0.1 ٪ عن شهر مايو بالشروط المعدلة موسميا، بعد انخفاض حاد بنسبة 3.2 ٪ في أبريل وانتعاش جزئي بنسبة 1.3 ٪ في مايو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 ٪ على أساس شهري ولكنها انخفضت بنسبة 4.4 ٪ على أساس سنوي. كانت بيانات الصادرات والواردات الشهرية متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 14 أغسطس. يُعتقد أن الاقتصاد الألماني قد حقق أداء ضعيفًا في الفترة من مارس إلى يونيو بعد عودته إلى النمو في فصل الشتاء، وهو ما تدعمه البيانات الأخيرة.

