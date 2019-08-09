كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: نركز على مساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الأربعاء، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.

وقال هيل، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، إن "بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.

وأضاف هيل أن "الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة 3 سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني".

وتابع قائلاً: "خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة، وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة"، لافتا إلى أن أمريكا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.

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وفي هذه الأثناء، التقى نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا بالمدير العام لإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

وأعرب أكرمان عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعم السودان فى المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيراً إلى أن ألمانيا ستواصل دعم عملية السلام في السودان ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأكد أكرمان أن بلاده ظلت تتابع عن كثب التطورات الجارية بالسودان، مشيداً بحكمة الشعب السوداني، والتي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات، وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري، معرباً عن تفاؤله بنجاح الاتفاق الذى أبرمه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في بناء مستقبل أفضل للسودان.