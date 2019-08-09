2019-08-09 | 09:24
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ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الريان القطري مع ثاي سون نام الفيتنامي على ذات الصالة.
ويتصدر ثاي سون نام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام ايه جي ام كي ونفط الوسط الذين لعبا مباراتين، في حين لا زال رصيد الريان خالياً من النقاط.
ويشارك في البطولة 16 نادياً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي ثاي سون نام مع نفط الوسط، والريان مع ايه جي ام كي.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز نفط الوسط على الريان 9-4، وثاي سون نام على ايه جي ام كي 4-1.
كانت هذه تفاصيل خبر نفط الوسط يخسر أمام 'ايه جي ام كي' الأوزبكي بالبطولة الاسيوية لاندية الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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