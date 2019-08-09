نفط الوسط يخسر أمام 'ايه جي ام كي' الأوزبكي بالبطولة الاسيوية لاندية الصالات

وسجل اختيور روبييف (15 و25 و41) ولاعب نفط الوسط طارق زياد (29 بالخطأ في مرمى فريقه) وحسن الدين نيشونوف (39) أهداف ايه جي ام كي، في حين أحرز انغيلوت الكساندر (14 و40) وغيث رياض (40) أهداف نفط الوسط.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الريان القطري مع ثاي سون نام الفيتنامي على ذات الصالة.

ويتصدر ثاي سون نام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام ايه جي ام كي ونفط الوسط الذين لعبا مباراتين، في حين لا زال رصيد الريان خالياً من النقاط.

ويشارك في البطولة 16 نادياً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي ثاي سون نام مع نفط الوسط، والريان مع ايه جي ام كي.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز نفط الوسط على الريان 9-4، وثاي سون نام على ايه جي ام كي 4-1.

