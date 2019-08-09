رفع كتل كونكريتية وضعت عام 2011 جنوبي بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن رفع الكتل الكونكريتية جنوبي العاصمة. وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة البيان ضمن منطقة السيدية لتباشر بعدها كوادر بلدية الرشيد بحملة لتأهيل وتنظيف الموقع المغلق منذ سنة 2011.



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