ترامب يتخلى عن سياسة الدولار القوي: يعرقل صادراتنا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن عدم رضاه من قوة الدولار، قائلا إن سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين، وفقا لـ"رويترز".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب ارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتقد أن العملة الأمريكية القوية تعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، كذلك تفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار.
ويرى ترامب أنه في حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.
وفي وقت سابق نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن ترامب يؤمن بأن مستوى سعر صرف الدولار في الوقت الراهن مرتفع للغاية، ما يعد دليلا على أن الرئيس الأمريكي تخلى عن سياسة الدولار القوي، التي تمسك بها أسلافه في الحكم.
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