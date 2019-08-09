نائب: تنفيذ 4% من البرنامج الحكومي نسبة مخجلة جدا

اعتبر عضو لجنة التقييم للاداء الحكومي في مجلس النواب النائب طلال الزوبعي، الجمعة، ان تنفيذ نسبة 4% من البرنامج الحكومي هي نسبة "مخجلة جدا"، مشيرا الى أنها دليل على ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء اكفاء، فيما أكد ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب عدد من الوزراء الذين اخفقوا في اداء واجباتهم.
واضاف الزوبعي، ان "الملاحظات والرؤية حول طبيعة عمل الحكومة نبهنا منها منذ بداية تشكيل الحكومة، التي كان فيها عدد من الوزراء المتهمين بالفساد وغيرها من القضايا والمخالفات القانونية"، لافتا الى ان "اصرار الحكومة على هؤلاء الوزراء هو دليل فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ نسب مقبولة بالبرنامج الحكومي".
واكد الزوبعي، اننا "وبعد ان استكملنا تقريرنا في اللجنة المتعلق بتقرير الحكومة عن ما انجزتفي الستة اشهر الماضية، فان الفصل التشريعي المقبل سيشهد مجموعة من الاستجوابات لبعض الوزراء الذين اخفقوا في اداء واجباتهم".
واصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، يوم امس الخميس، توصياتها، مشددة على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد ومعالجة الروتين، داعية الى غلق المواقع "اللا خلاقية"واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزرات لتقليل "الروتين".
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