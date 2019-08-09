نائب: تنفيذ 4% من البرنامج الحكومي نسبة مخجلة جدا

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك العديد من العيوب والاخفاقات التي رافقت صياغة وتطبيق البرنامج الحكومي"، مبينا ان "تنفيذ نسبة 4% من البرنامج الحكومي هي نسبة مخجلة جدا وهو دليل على ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء اكفاء".واضاف الزوبعي، ان "الملاحظات والرؤية حول طبيعة عمل الحكومة نبهنا منها منذ بداية تشكيل الحكومة، التي كان فيها عدد من الوزراء المتهمين بالفساد وغيرها من القضايا والمخالفات القانونية"، لافتا الى ان "اصرار الحكومة على هؤلاء الوزراء هو دليل فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ نسب مقبولة بالبرنامج الحكومي".

واكد الزوبعي، اننا "وبعد ان استكملنا تقريرنا في اللجنة المتعلق بتقرير الحكومة عن ما انجزتفي الستة اشهر الماضية، فان الفصل التشريعي المقبل سيشهد مجموعة من الاستجوابات لبعض الوزراء الذين اخفقوا في اداء واجباتهم".



واصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، يوم امس الخميس، توصياتها، مشددة على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد ومعالجة الروتين، داعية الى غلق المواقع "اللا خلاقية"واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزرات لتقليل "الروتين".