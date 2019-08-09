وزير الدفاع اليمني يؤكد التزام الجيش بمسؤولياته الدستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي من خطر ما أسماه "المشاريع الفوضوية" التي تهدف لحرف مسار المعركة وتخدم مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية، مجددا التأكيد على التزام الجيش بمسؤولياته الدستورية بالمدن المحررة.

وشدد الفريق الركن المقدشي على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالمحافظات المحررة بالاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن النظام والقانون.

وأكد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن مؤسسة اليمن الدفاعية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشعب اليمني يخوضون معركة فاصلة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، ويقدمون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة ويبذلون الدماء الغالية.

كما حث على الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.