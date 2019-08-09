صحيفة: الإمارات تُطلق رسالة سلام لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان

قالت صحيفة خليجية "لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، تطلق الإمارات رسالة سلام في توقيت مهم يؤكد نهج الدولة الاستراتيجي الرامي إلى نشر التسامح بين شعوب العالم".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "دعوة الإمارات تضمن استقرار البلدين عبر تغليب قيادتي الهند وباكستان لغة الحوار والتواصل البنّاء والحكمة في التعامل مع معطيات الأمور الراهنة بعيداً عن أي تصعيد، للعبور إلى بر الأمان، بما يضمن مصالح الشعبين الجارين، ويحقق تطلعاتهما نحو بناء مجتمع يسوده الوئام والتعايش المشترك، خاصة أن استقرار هذه المنطقة المهمة في آسيا مطلب إقليمي ودولي لما تمثله نيودلهي وإسلام آباد من مكانة سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة".

وتابعت "فالهند وباكستان تجمعهما أرضية تاريخية وثقافية مشتركة تمكنهما من تجاوز أي أزمات أو خلافات، بما يعزز في المضي قدماً نحو سيادة العلاقات الإيجابية بين البلدين".

واختتمت "ولا سبيل أمام الهند وباكستان سوى حل النزاع دبلوماسياً، والعمل على تقريب وجهات النظر لحل الأزمة الراهنة، وتدشين مصالحة تاريخية تنهي عقوداً من الصراعات، والسعي إلى رأب الصدع لتحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة والعالم أجمع، انطلاقاً من قيم السلام والتسامح والمحبة التي تجمع البشر".