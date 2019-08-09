شكرا لقرائتكم المزروعي: لجنة وزارية تجتمع بأبوظبي لمراجعة وضع سوق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تغريدة له على تويتر، إن دولة الإمارات ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط، وإنه واثق بأن أوبك وشركاءها سيتخذون إجراءات مماثلة.
وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر لمراجعة الوضع في سوق النفط واتخاذ توصيات تهدف إلى الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.
وقال المزروعي إن أساسيات السوق جيدة و"مخزون النفط العالمي في انخفاض والطلب لا يزال في مستويات جيدة" على الرغم من "تصحيح مؤقت" في السوق تحركه المضاربات.
ومضى قائلاً "أنا واثق من أن أوبك+ ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها".
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