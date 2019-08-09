مكتب الدفاع عن قاسم تاج الدين: نادم على خطئه وجل ما يريده العودة إلى لبنان

أفاد مكتب الدفاع عن رجل الأعمال ال​لبنان​ي ​قاسم تاج الدين​ في بيان أن "المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد ​كولومبيا​ حكمت عليه بالسجن للمدة المتفق عليها، أي 60 شهرا، وفرض مصادرة إلتزم بها ونفذها"، موضحا أن "تاج الدين كان اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلد من موردين اميركيين، في وقت كان إسمه مدرجا على أساس خاطئ بنظره، على لائحة "الإرهاب" التي أنشأتها OFAC، قبل أن يوافق على الحكم، كانت ​الحكومة​ قد استبعدت من الاتهام أي اشارة إلى ​الارهاب​ أو ​تمويل الإرهاب​".

ولفت البيان إلى أن "تاج الدين يعاني مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس وأنه يوافق على أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوما داعما للارهاب. جل ما يريده أن يعود الى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونيا بسلام".