تقدمت الحركة البيئية اللبنانية بواسطة وكيلها القانوني في الشمال المحامي محمد الزاهد طالب بإخبار من جانب النيابة العامة البيئية في الشمال طالبةً تحريك دعوى الحق العام لوقف المخالفة القانونية والبيئية لمشروع إنشاء مطمر للنفايات على عقار في جبل تربل.
كما تقدمت الحركة البيئية باقتراح حل للخروج من الأزمة يرتكز على استخدام أراضي بعض المقالع والمرامل والكسارات المنتشرة في الشمال والتي شوهت الطبيعة مع خريطة لها ، كمواقع طارئة لفلش النفايات المتراكمة في شوارع أقضية الشمال وفرزها وتخزين المرفوضات بمراقبة الأجهزة الأمنية وتحت إشراف الوزارات المعنية والبلديات والبحث الجاد من دون أية ضغوطات عن مواقع مقبولة واعتمادها كمراكز لتسبيخ النفايات العضوية ومطامر صحية للعوادم قبل موسم الأمطار>
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة البيئية بإخبار للنيابة العامة: لوقف انشاء المطمر على جبل تربل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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