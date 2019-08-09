توقيف شخص لقيامه بنقل كمية من المخدرات إلى محلة القاسمية- صور

أعلنت المديرية العامو ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه بناءً على معلومات توافرت لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الجنوب​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المخدرات، إلى محلة القاسمية/ صور. وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكن عناصر المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 8/8/2019، وضبط المخدرات التي بحوزته وهي عبارة عن /2.4/ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​، وتبيّن انه يدعى: _ ع. ن. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكرات قضائية (بلاغ إلقاء قبض عن الهيئة الاتهامية في ​جبل لبنان​ وبلاغ مذكرة توقيف عن قاضي التحقيق في جبل لبنان وخلاصة حكم عن ​محكمة​ جنايات جبل لبنان). أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته.