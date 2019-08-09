توقيف شخص لقيامه بنقل كمية من المخدرات إلى محلة القاسمية- صور

أعلنت المديرية العامو لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المخدرات، إلى محلة القاسمية/ صور. وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكن عناصر المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 8/8/2019، وضبط المخدرات التي بحوزته وهي عبارة عن /2.4/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، وتبيّن انه يدعى: _ ع. ن. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكرات قضائية (بلاغ إلقاء قبض عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وبلاغ مذكرة توقيف عن قاضي التحقيق في جبل لبنان وخلاصة حكم عن محكمة جنايات جبل لبنان). أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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