عبود: لتأليف لجنة مع صلاحيات مطلقة من اقتصاديين متحررين لتحضير موازنة إنماء جدية

رأى الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الغريب ان الهلع لم يصب اي من الزعماء بالنسبة للوضع المالي والاقتصادي!والأغرب عدم وجود خطة للتعامل مع الكارثة! يجب ان يتفق الجميع ان الهلع مشروع ويجب الاستغناء الكامل عن الاحتكارات المنحوسة ​الفساد​ والهدر وتأليف لجنة مع صلاحيات مطلقة من اقتصاديين متحررين لتحضير موازنة إنماء جدية".

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