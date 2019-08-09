دفاع أميركا: لن نلغي العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، أن بلاده عازمة على مواصلة النهج الدبلوماسي مع ​كوريا الشمالية​، لكن واشنطن لن تلغي العقوبات ضد بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي.

ونقلت وكالة أنباء "رينهاب" الكورية الجنوبية عن إسبر، قوله: "الولايات المتحدة ترغب في التعامل مع كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية من أجل إحراز تقدم في تنفيذ جميع التزامات بيان سنغافورة المشترك".

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي إلى أن تتحول كوريا الشمالية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل لا رجعة فيه.