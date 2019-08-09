اشار ​البيت الأبيض​ الى إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحث في اتصال هاتفي مع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح البيت الأبيض في بيان ان الجانبين ناقشا كذلك "العمل الذي تقوم به قطر من أجل دعم الاستقرار الإقليمي". وأشار الى ان ترامب والشيخ تميم بن حمد تحدثا أيضا عن "نجاح" الزيارة التي قام بها أمير قطر للبيت الأبيض في يوليو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب وأمير قطر بحثا القضايا الأمنية في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.