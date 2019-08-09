العثورعلى جثة متحللة داخل حمام منزلي يستنفر الدرك الملكي

باشرت عناصر من الدرك الملكي بإقليم اشتوكة ايت باها، أمس الخميس، تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة متحللة داخل حمام منزلي.

وحسب مصادر محلية، عثرت فلسلطات وعناصر الدرك، على جثة متحللة داخل حمام منزل، بعد أن اشتكى سكان المنطقة من رائحة كريهة تنبعث من داخل المنزل.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك والوقاية المدنية، داهموا بأمر من النيابة العامة المتخصصة، المنزل، قبل أن يجدوا صاحبه جثة هامدة بلغت مرحلة التحلل البيولوجي.

هذا وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة

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