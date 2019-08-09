رسميا.. المغرب استقبل صهر الرئيس الأمريكي كوشنر

بعد الغموض الكبير الذي لفّ الزيارة غير المعلنة لصهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، للمغرب يوم الخميس الماضي؛ صدر تأكيد رسمي، على لسان الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في المغرب، جوشوا واكنر، في تصريح أدلى به للقناة الثانية المغربية.

وقالت مصادر موثوقة لـ«أخبار اليوم» إن كوشنر حلّ بالرباط مساء يوم الخميس الماضي، وإنه استُقبل رسميا والتقى وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، دون أن يعلَن ذلك.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أول من كشف مرور كوشنر بالمغرب، ومقابلته ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، ووزير الخارجية العماني بالرباط. وأوضحت المصادر أن كوشنر قضى الليلة في المغرب، ثم غادر صباح يوم الجمعة.