بعد المنع.. طنجاويون: شي رؤوس الأضاحي من عاداتنا ورئيس جماعة طنجة يرد

علق العديد من الطنجاويين، على قرار جماعة طنجة بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع، واعتبروه مجحفا في حق الساكنة.

وكشف الطنجاويون لـ “اليوم24” أن شي الرؤوس يدخل ضمن العادات والتقاليد التي دأب الشباب على القيام بها كل عيد أضحى، حيث يُدر عليهم ذلك بعض الأموال، وأشاروا أن قرار المنع يَحرم هؤلاء الشباب من هذا العمل الموسمي.

من جهته أفاد رئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي، في حديث مع موقع “اليوم24″، أن القرار اتخذ بعد التهديدات التي قام بها بعض عمال النظافة بخصوص تنفيذ إضراب يوم العيد، ما سيحدث مشكلا كبيرا على مستوى النظافة.

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وأبرز العبدلاوي أن للسلطات المحلية لها صلاحية تحديد بعض الأماكن لشي رؤوس أضاحي العيد إذا لم يضر ذلك بالفضاءات العامة.

تصريح العبدلاوي تبعه قرار تنظيمي جديد أصدرته الجماعة أمس الخميس، إذ منح ترخيصا استثنائيا للراغبين في شي الرؤوس في الشوارع والأزقة، غير أنه اشترط الامتثال لتعليمات الإدارة والسلطة المحلية واحترام المساحات المرخصة وعدم غلق الممرات، فضلا عن استعمال النار بطريقة معقلنة واجتناب أسباب الحريق، مع الحرص على إطفاء النيران بعد الانتهاء من مزاولة النشاط.