تجار “مارشي سنطرال” خائفون من إعادة هيكلة السوق ويتسائلون عن مصيرهم-فيديو

طالب تجار السوق المركزي، “مارشي سنطرال”، في الدار البيضاء، من مسؤولي شركة الدار البيضاء للخدمات، الجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف التواصل معهم بشأن إعادة هيكلة “مارشي سنطرال”.

وعبرت فئة واسعة من التجار عن إستيائهم من عدم التواصل معهم بخصوص إعادة هيكلة السوق ذاته من طرف المسؤولين عن هذا المشروع؛ موضحين أنهم يجهلون المدة الزمنية التي سيستغرقها هذا المشروع وعن مصيرهم أيضا.

وقال عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار السوق المركزي “مارشي سنطرال”، في حديثه مع “اليوم 24″، الأمس الخميس، إن التجار يتسائلون عن هدف إعادة هيكلة “مارشي سنطرال، وكيف ستكون؟”.

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وأضاف رئيس جمعية تجار السوق المركزي “مارشي سنطرال”، أن “التجار ليسوا رافضين لمبدأ إعادة هيكلة السوق، لكن من المفروض أن يتم التواصل معهم حول هذا المشروع، من طرف المسؤولين”.

ويشار إلى أن شركة الدار البيضاء للخدمات فازت بصفقة إعادة هيكلة السوق المركزي بالدار البيضاء.