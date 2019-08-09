حقائق قد تجهلها عن بذور الرقي... لن ترميها بعد اليوم!

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الصيف هو موسم البطيخ الذي يضفي الانتعاش على أيام الصيف الحارة، لكن معظمنا لا يحصل على الفيتامينات المفيدة في البطيخ بسبب "خطأ متداول" في طريقة تناوله. كلمة السر هي: البذور.
ومن البديهيات بالنسبة للبعض عند تقطيع البطيخ، التخلص من بذوره تماماً قبل التقديم، عادة ربما ستقوم بتغييرها إذا عرفت فوائد هذه البذور. ففي الوقت الذي تمثل فيه المياه نسبة 96 بالمئة تقريباً من مكونات البطيخ، فإن الفيتامينات والفوائد تتركز بشكل أساسي داخل البذور.
وينصح الخبراء وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية بعدم بلع البذور مباشرة، بل مضعها جيداً لضمان امتصاص الفيتامينات بشكل جيد.
أما بالنسبة لمن لا يستسيغ الطعم المر للبذور، فيمكنه تحميصها على النار مع إضافة الملح والفلفل، ثم إضافتها للحساء أو السلطات، وفقاً لموقع "إر تي إل" الألماني الذي سرد عدة طرق للاستفادة من بذور البطيخ.
وهناك طريقة أخرى تتمثل في طحن هذه البذور بعد تجفيفها، وإضافة الخليط للعصائر والمشروبات الساخنة والزبادي أو حتى إفطار الصباح.
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