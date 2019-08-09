ألمانيا تحاكم آخر نازي 'متهم بقضايا قتل وتعذيب قبل 75 عاما'

وذكر موقع " METRO" البريطاني أن ممثلي الإدعاء طلبوا من المحكمة أن يتم استدعاء المتهم الذي يبلغ 92 عاما ومرتكب الكثير من الجرائم في معسكرات الاعتقال التابعة للنازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.ويواجه المتهم الذي يدعى برونو دي اتهامات كبيرة كونه خدم حارسا سابقا في في قوات النخبة النازية في معسكر شتوتهوف النازي، قرب مدينة غدانسك البولندية، ولضلوعه في عمليات قتل بين أغسطس/آب 1944 وأبريل/نيسان 1945.

وأوضحت متحدثة باسم الادعاء في هامبورغ أن المشتبه به قدم اعترافا جزئيا، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسيحاكم المتهم أمام محكمة للأحداث لأن عمره كان بين 17 و18 عاما وقت وقوع الجرائم، لكنه قد يقضي وقتا خلف القضبان في حالة إدانته.

