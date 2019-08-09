ألمانيا تحاكم آخر نازي 'متهم بقضايا قتل وتعذيب قبل 75 عاما'

قررت محكمة ألمانية محلية استدعاء متهم يبلغ من العمر 92 عاما ليمثل أمام المحكمة في قضايا قتل وتعذيب عشرات الآلاف من المواطنين إبان الحرب العالمية الثانية.
ويواجه المتهم الذي يدعى برونو دي اتهامات كبيرة كونه خدم حارسا سابقا في في قوات النخبة النازية في معسكر شتوتهوف النازي، قرب مدينة غدانسك البولندية، ولضلوعه في عمليات قتل بين أغسطس/آب 1944 وأبريل/نيسان 1945.
وأوضحت متحدثة باسم الادعاء في هامبورغ أن المشتبه به قدم اعترافا جزئيا، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وسيحاكم المتهم أمام محكمة للأحداث لأن عمره كان بين 17 و18 عاما وقت وقوع الجرائم، لكنه قد يقضي وقتا خلف القضبان في حالة إدانته.
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