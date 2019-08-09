الحكومة المحلية في كربلاء قامت بافتتاح نصب عامل النظافة، مبادرة دعما لهذه الشريحة. وهذه الخطوة اثارت استغراب عمال النظافة الذين طالبوت بصرف مستحقاتهم ومنحهم حقوقهم بدلا من تشييد نصبا لهم.

هذه الخطوة يراها البعض ايجابية كونها تعبر عن احترام هذه الفئة من المجتمع التي لطالما تعتبر "منسية"... ورغم ذلك، يبقى السؤال الابرز: متى يحصل العمال على حقوقهم؟ هذه الخطوة يراها البعض ايجابية كونها تعبر عن احترام هذه الفئة من المجتمع التي لطالما تعتبر "منسية"... ورغم ذلك، يبقى السؤال الابرز: متى يحصل العمال على حقوقهم؟ يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تشييد نصب لعامل النظافة في كربلاء وسط مطالبات بصرف المستحقات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.