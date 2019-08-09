ترامب يعين مديرا مؤقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي تعيين، جوزف ماغواير، مديرا مؤقتا لأجهزة الاستخبارات ليحل بذلك محل دان كوتس الذي سيترك عمله في 15 آب الجاري.
وأضاف: "كانت للأميرال ماغواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش (...) إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة. أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا".
وأعلن ترامب على "تويتر" كذلك أن المسؤولة الثانية بأجهزة الاستخبارات، سوزان غوردون، ستترك منصبها أيضا في 15 أغسطس بالتزامن مع رحيل كوتس.
وكان الرئيس الأمريكي قد اختار في وقت سابق، جون راتكليف، مرشحا لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية، ليعلن لاحقا عن انسحابه.
وكتب ترامب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف، وقال: "عضو الكونغرس الجمهوري العظيم، جون راتكليف، يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الإعلام".
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