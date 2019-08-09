حبس ممول لحزب الله وتغريمه 50 مليون دولار في أمريكا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله الإرهابي حُكِم عليه بالسجن 5 أعوام، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.

وتاج الدين، البالغ 63 عاما، أقر في ديسمبر/كانون الأول أمام المحكمة بالذنب، بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

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وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إن الحكم الصادر بحقه وغرامة 50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".

و في مايو/أيار 2009، اعتبر تاج الدين "مساهما ماليا مهما" لمنظمة "إرهابية"، بسبب دعمه حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ومن ثم مُنِع عليه التعامل مع أمريكيين، لكنه كان متهما بأنه واصل إجراء تعاملات مع شركات أمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية وقتذاك إن "تاج الدين تآمر مع 5 أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية، قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات".

في مارس/آذار 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله الدار البيضاء، بناء لطلب السلطات الأمريكية.