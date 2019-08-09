ترامب يعين مديراً موقتاً لأجهزة الاستخبارات

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه ينوي تعيين جوزف ماغواير مديرا موقتا لاجهزة الاستخبارات ليحل بذلك محل دان كوتس الذي يترك مهماته في الخامس عشر من اغسطس.

وقال ترامب على تويتر “يسرني ان اعلن لكم ان جوزف ماغواير المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الارهاب ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من اغسطس”.

اضاف “كانت للاميرال ماغواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة. انا واثق من انه سيؤدي عملا ممتازا.

Advertisements

واعلن ترامب على تويتر كذلك ان المسؤولية الثانية باجهزة الاستخبارات سوزان غوردون ستترك منصبها ايضا في الخامس عشر من اغسطس بالتزامن مع رحيل كوتس.

وكان الملياردير الجمهوري قد اختار بوقت سابق جون راتكليف مرشحا لمنصب المدير المقبل لاجهزة الاستخبارات الوطنية، ليعلن لاحقا عن انسحابه.

وكتب ترامب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف ان عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الاعلام.

وانحى ترامب باللائمة على وسائل الاعلام في انسحاب راتكليف مع العلم ان ترشيحه لقي انتقادات شديدة من طرف الديموقراطيين ولم يتلقَّ سوى ردٍّ فاتر من كبار الجمهوريين.