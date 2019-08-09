الان تتابع انفجارات بمستودع ذخيرة في بلدة ريحانلي التركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365: ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية صباح اليوم الجمعة أن انفجارا وقع بمستودع أسلحة تابع للجيش التركي في بلدة ريحانلي قرب الحدود السورية. وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء السكان المدنيين المقيمين بالقرب من المستودع، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

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