هزت سلسلة انفجارات مستودع ذخيرة في بلدة الريحانية التركية على الحدود السورية، فجر الجمعة، وفقا لما نقلت رويترز عن تلفزيون NTV المحلي.
ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الانفجارات، وتم إخلاء المنازل القريبة. كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات.
ويحشد الجيش التركي منذ أشهر قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".
وتوصلت تركيا مؤخرا إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة تركية داخل سوريا بهدف إعادة النازحين السوريين.
وشهدت بلدة الريحانية في 2013 عملية تفجير دامية بسيارتين مفخختين راح ضحيته 53 شخصا، وفي ذلك الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة انفجارات تهز مدينة الريحانية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.