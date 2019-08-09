شكرا لقرائتكم انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب الحدود مع سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، إن سلسلة انفجارات وقعت بمستودع للذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
كذلك أشارت إلى أنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.
وأضافت المحطة أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت حوالي الساعة 0030 بتوقيت غرينتش في منطقة ريحانلي.
وقالت المحطة إن أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة، بحسب رويترز.
فيما أفادت وسائل إعلام أخرى، بأن حريقا اندلع بعد الانفجارات في بعض أجزاء مستودع الذخيرة العسكري، الواقع قرب استاد لكرة القدم إلى الشمال مباشرة من بلدة ريحانلي الحدودية.
وقال تلفزيون (إن.تي.في) إنه تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي المتجه شمالا من ريحانلي وطرق أخرى قريبة عقب الانفجارات.
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