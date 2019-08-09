بيلوسي: أوضاع المهاجرين على الحدود بين المكسيك غير انسانية

نددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بوضع آلاف المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، ووصفته بأنه "غير إنساني".
ولفتت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة غواتيمالا إلى ان "ما يجري على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة معيب"، معتبرة ان "المهاجرين يعامَلون بطريقة غير إنسانية تخالف القيم الأميركية".
وتهدف جولة بيلوسي التي تتوجه بعد غواتيمالا إلى السلفادور ثم هوندوراس، إلى التثبت مما إذا كانت غواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في نهاية تموز مع الولايات المتحدة.
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