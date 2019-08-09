بيلوسي: أوضاع المهاجرين على الحدود بين المكسيك غير انسانية

نددت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ بوضع آلاف ​المهاجرين​ على الحدود بين ​المكسيك​ و​الولايات المتحدة​، ووصفته بأنه "غير إنساني".

ولفتت بيلوسي خلال ​مؤتمر​ صحافي في العاصمة ​غواتيمالا​ إلى ان "ما يجري على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة معيب"، معتبرة ان "المهاجرين يعامَلون بطريقة غير إنسانية تخالف القيم الأميركية".

وتهدف جولة بيلوسي التي تتوجه بعد غواتيمالا إلى ​السلفادور​ ثم هوندوراس، إلى التثبت مما إذا كانت غواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في نهاية تموز مع الولايات المتحدة.