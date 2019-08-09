أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيرستان.
وخلال لقاء رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، أكد ميدفيديف أنه "لدينا بالفعل علاقات متطورة جيدة للغاية. نتشاور في مجموعة واسعة من القضايا".
يذكر أنه أصيب أول أمس الأربعاء عشرات الأشخاص، بينهم صحفي، خلال عملية اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف، من قبل القوات الخاصة بهدف القبض عليه بتهم الفساد.
وفي 20 حزيران الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدفيديف: سنواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيرستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.