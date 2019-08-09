ميدفيديف: سنواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيرستان

أعلن رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري ميدفيديف​، أن ​موسكو​ ستواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيرستان.

وخلال لقاء رئيس ​قرغيزستان​ سورونباي جينبيكوف، أكد ميدفيديف أنه "لدينا بالفعل علاقات متطورة جيدة للغاية. نتشاور في مجموعة واسعة من القضايا".

يذكر أنه أصيب أول أمس الأربعاء عشرات الأشخاص، بينهم صحفي، خلال عملية اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف، من قبل ​القوات​ الخاصة بهدف القبض عليه بتهم ​الفساد​.

وفي 20 حزيران الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة.