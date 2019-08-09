قوى الأمن: توقيف 98 مطلوبا وضبط 943 مخالفة سرعة زائدة أمس

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه تم توقيف 98 مطلوبا أمس بجرائم: ​مخدرات​، سرقة، سلب ودخول خلسة. كما أفادت قوى الأمن الداخلي بأنه تم ضبط 943 مخالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار أمس.

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