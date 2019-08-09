النشرة: اصابة شخص في حادث دراجة نارية في كفررمان

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن شخاص أصيب اصابة متوسطة اثر حادث ​دراجة نارية​ على طريق الميدنة ​كفررمان​. وعملت فرقة من اسعاف النبطية على اسعافه و نقله الى ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي الحكومي .

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